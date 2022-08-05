"Опа": собравшая пожитки Рудковская сбежала в другую страну

Продюсер и жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская всегда старается быть на высоте. Несмотря на запреты и санкции, ничто не запретит ей красиво жить назло всем врагам.
На днях она вновь сразила наповал фанатов свежими кадрами с фотосессии на природе. На видео она предстала в черном платье со шлейфом, розовых лодочках и со стопкой чемоданов известного бренда.
В тексте публикации собравшая пожитки продюсер отметила, что отправилась в другую страну. Такое своеобразное путешествие она устроила себе в своих фантазиях.
"Яна в стране чудес", – написала довольная собой Яна Рудковская.
Поклонники удивились выбору такой локации. Ведь тяжелый люкс странно сочетался с русскими березками и зеленой травой. Несмотря на то, что сейчас индустрия моды в России стремительно меняется, и светский бомонд в шоке от опустошенных бутиков люксовой одежды, Рудковская продолжает ходить в "запрещенке". Впрочем, многие фанаты все же оценили оригинальную идею совместить несовместимое.
"Вау!"; "Вы как Алиса в стране чудес"; "Просто сказка действительно волшебно"; "В таком мире я бы жила"; "Баба Яна на чемоданах"; "Опа", – написали фолловеры в комментарии Яне Рудковской.