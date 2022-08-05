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Шоу-бизнес
"Внучка прошла обряд": чернющая Сябитова с младенцем предстала по локоть в крови

"Внучка прошла обряд": чернющая Сябитова с младенцем предстала по локоть в крови

Звезда шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова провела ритуал.
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Экранная знаменитость Роза Сябитова стала бабушкой в середине июля. Дочь свахи родила девочку. Младенца чуть ли не сразу же решили приобщить к исламу и принесли в мечеть. В четверг 4 августа телеведущая опубликовала фото, на котором снялась в чернющем мусульманском облачении. В руках она сжимала крошечное тельце ребенка.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

"Сегодня у нашей семьи большой праздник. Моя внучка прошла обряд имянаречения. Путь растет счастливой и здоровой под защитой наших Предков!" — подписала кадр звездная бабушка. Также она добавила ссылку на страницу мечети, чтобы поклонники хорошо ознакомились с информацией о ритуале.

В занятной инструкции на тему обряда есть вставка о жертвоприношении. Согласно обычаю, в честь рождения ребенка приверженцы религии убивают барана. Даже указана причина, по которой это якобы нужно сделать. Живое существо закалывают, чтобы сказать богу "спасибо". Пока неизвестно, следовала ли этой традиции Роза Сябитова.

Так или иначе ведущая уже по локоть в крови: закон причин и следствий никто не отменял. Популяризируя ритуальные убийства баранов, она косвенно участвует в том, что беззащитных животных закалывают с улыбками на лицах.

Знаменитость уверена, что все делает правильно, а фанаты ее поддерживают. "Я так счастлива!" — написала в Telegram Роза Сябитова.

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Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 06:03 Источник: Вконтакте ✓ Надежный источник
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