"Должно быть стыдно": Вернувшемуся после бегства из России Меладзе предложили раскаяться

Сладкоголосый музыкант сказал, что разочаровался в мире российского шоу-бизнеса, решил попрощаться со своей творческой карьерой и поменять профессию. А потом вообще поползли слухи, что Валерий Меладзе покинул годами кормившую его страну.
Народ решение артиста принял, хотя и с критикой. И каково же было удивление слушателей, когда супруг Альбины Джанабаевой вслед за Аллой Пугачевой вернулся в Россию и решил продолжить выступать перед местной публикой. Поступок музыканта, конечно, не всех порадовал: у многих его коллег по творческому цеху он вызвал негодование.
А вот Иосиф Пригожин оказался в числе тех, кто считает, что Валерия Меладзе не стоит критиковать и уж тем более гнать взашей: мол, хорошо, что сбежавшие за границу артисты стали осознавать, что дома все же лучше, а потому надо дать им возможность раскаяться и "встать на сторону добра"
Мэтр предположил, что российских артистов могли разными способами заманивать к себе зарубежные продюсеры. Но условия, которые им предложили, скорее всего, оказались не такими уж "радужными".
"Дайте возможность людям вернуться домой и продолжить свою работу... Да, им должно быть за что-то стыдно, дайте им возможность оправдаться, извиниться, понять свои ошибки – вот в чем главный вопрос", – приводит слова Иосифа Пригожина по поводу Валерия Меладзе и других артистов Пятый канал.