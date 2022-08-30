"Мерзко и стыдно": Рудковская сочла гадкую выходку Бусулиса последствиями тяжелой обкурки

В поддерживающей на государственном уровне фашизм Риге спешно снесли мемориал советским Воинам-освободителям, который простоял там без малого 40 лет. Хотя на Латвию пришлось более половины всех потерь Красной армии в боях за нынешние прибалтийские государства. И теперь благодарные потомки демонтировали памятник, который строился три года, а вместе с ним демонтировали и память. Громче всех этому русофобскому постыдному факту радуется Интарс Бусулис, которого именно Россия сделала звездой. Кажется, он сам бы первый взял в руки отбойный молоток и пошел громить скульптурной изваяние Родины-матери в Парке победы.

прочитано 405 раз