"Раздевайся!": извращенец Панин после секс-скандала с собакой пристал к мужику

44-летний Алексей Панин продолжает эпатировать публику.

В последнее время имя некогда популярного российского актера в основном остается на слуху за счет скандалов, часть из которых так или иначе связана с темой секса. Один из таких скандалов касался связи с собакой, после чего мужчину даже стали называть извращенцем. Теперь неугомонный Алексей Панин решил напомнить фанатам о том секс-скандале.

В своем телеграм-канале актер показал двух собак породы чихуахуа. Как пишет РИА ФАН, предположительно нетрезвым голосом Панин иронично заверил за кадром, что собак в этот раз он трогать не будет. Вместо питомцев артист решил заняться мужиком, сидящим на кровати, – своим другом.

"Раздевайся!" – пристал Панин к обрадованному приятелю.

По слухам в Сети, с этим мужчиной актера связывает нечто большее, чем дружба. Сам артист, как видно, не прочь добавить в эти слухи еще больше огня. Панин также дал понять, что вспомнил про секс-скандал специально для российской прессы, которая широко освещает его похождения.

Напомним, что Алексей Панин не стесняется говорить на интимные темы и демонстрировать свою развратную сущность, но провокационное видео с собакой в одном из интервью актер назвал фейком.

Ранее извращенец Алексей Панин объяснил свой отказ от контакта с Ксенией Собчак.