Умерла за границей наша Наташенька: певица лежит в гробу как святая

В мировом кинематографе бытует мнение, что артистам опасно ложиться в гроб перед камерой. Связано это с тем, что порой судьба персонажей воплощается в реальности: изобразивший покойника актер внезапно умирает наяву. Суеверные кинодивы отказываются играть со смертью. А вот звезда сериала "Дикий ангел", известная певица с российским гражданством Наталья Орейро согласилась.
Молодая красотка проявила способности в очередной иностранной картине под названием "Святая Эвита". Артистке досталась роль первой леди Аргентины, которая по сюжету уходит на тот свет. Пришлось нашей Наташеньке несладко. Она умерла понарошку, зато в кадре получилась самой настоящей покойницей.
Знаменитость из жгучей брюнетки превратили в блондинку, а на кожу нанесли белесый грим. На опубликованном в Сети ролике показано. как Наталья Орейро лежит в гробу. При этом она выглядит практически святой, ибо вокруг трупа плетут интриги коварные неприятели.
Впечатлительные поклонники актрисы пришли в ужас от увиденных сцен. В частности, расстроились фанаты из РФ. Всем сердцем они прикипели к роскошной иностранке, когда она призналась в любви России, посвятила стране песню и назло Западу пристрастилась к русской культуре. Теперь публика боится, что Наталья Орейро накликает на себя беду и скончается слишком рано.