"В нокауте": натирающая лобок острым предметом Кошкина удовлетворила себя перед камерой

На днях в Подмосковье отметили 30-летие Федерации бокса России. Мероприятие в Серпухове, приуроченное к этому событию, 30 июля провели звезда шоу "Однажды в России" Яна Кошкина и актер, сыгравший главную роль в сериале "Полицейский с Рублевки", Сергей Бурунов.
32-летняя обворожительная брюнетка не могла не сообщить своим поклонникам о том, что она стала ведущей, и не показать себя. Яна опубликовала в популярной социальной сети видео, на котором она, облаченная в роскошное белое платье, запечатлена в публичном месте.
Из-за экстремального разреза на наряде актрисе пришлось прикрывать интимную часть руками, но, кажется, позабыв о приличиях, она стала слегка натирать лобок через платье острым ногтем. Получилось довольно пошло. У мужской половины поклонников Яна, удовлетворяющая себя, бесспорно вызвала как минимум эстетический оргазм.
По версии журнала MAXIM, Яна Кошкина является одной из 100 самых сексуальных женщин страны. В редакции издания признались, что находятся "в нокауте" из-за недавнего эротичного образа знаменитой брюнетки. Ранее "Дни.ру" писали, что актер Сергей Бурунов взял в оборот звезду шоу "Однажды в России".