"Кощунство": О снятии креста с могилы Шатунова заговорили в церкви

Смерть Юрия Шатунова до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем. Недавно на могилу убитого инфарктом артиста водрузили бетонную плиту. По словам директора солиста группы "Ласковый май", это необходимо, так как в следующем году будет устанавливаться монумент. Именно поэтому на время убрали с могилы крест. Эта новость тут же разлетелась и стала активно обсуждаться. Так, о снятии креста даже заговорили в церкви.
По этому поводу высказался священник Феодорит Сенчуков. По его словам, крест может быть снят при подготовке установки памятника, однако впоследствии он обязательно должен быть возвращен на могилу. При этом он может быть как новым, так и старым.
Об утилизации старого могильного креста заговорила Элена Гамают. По мнению мага, строжайше запрещено выкидывать его и оставлять на свалке. "Кощюнством считается продажа хорошо сохранившегося креста", – добавил таролог.
По словам экстрасенса, крест, сделанный из дерева, необходимо сжечь, а оставшийся от него пепел нужно развеять над самой могилой. Более сложные манипуляции приходится проводить с металлическим крестом. Так, его нужно сперва разобрать, а затем закопать в надгробие.
Напомним, место упокоения Шатунова стала настоящим местом половничества. При этом некоторые фанаты даже устраивают пляски, чем вызывают негодование народа.