Ведьма: абсолютно голая Водонаева во время опасного занятия всполошила народ

Алена Водонаева уже давно не зависит от крупных контрактов с телеканалами. Экс-участница телепроекта "Дом-2" может себе позволить самовыражаться так, как посчитает нужным.
В свободное от работы и проектов время знаменитость посвящает себя творчеству. Нередко она пробует себя в качестве модели.
Недавно Водонаева обнародовала в социальных сетях свежее фото, которое вызвало бурную реакцию у публики. На опубликованном снимке Алена предстала полностью обнаженной в кругу из пламени. "В телеграм опубликую без замазки, а сюда нельзя, хоть это и вовсе не про секс", — подписала публикацию звезда.
Пользователи Сети отметили в комментариях, что любые манипуляцию с огнем несут риск для здоровья и жизни. При этом большая часть подписчиков были впечатлены этетической частью данного перфоманса.
"Понесло Вас не в ту степь", "Жечь ведьм всегда было красиво", "Пошла жара!", "Смотрите не доколдуйтесь, дьявол любит недалеких", "Девушка-огонь", — написали юзеры.
Напомним, в феврале звезда "Дома-2" принимала участие во втором сезоне шоу канала ТНТ "Звезды в Африке", по правилам которого ей пришлось проходить жесткие испытания. Фанаты спросили Алену Водонаеву, хотела ли бы она принять участие в третьем сезоне приключенческого проекта.
Знаменитость ответила резко отрицательно, практически не раздумывая. Оказалось, что она до сих пор не может забыть о перенесенных мучениях в плане еды и борется с последствиями голодания в Африке.