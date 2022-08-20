Семенович вступила в контакт с извращенцем: Помогаю решить сексуальные проблемы

Знаменитости нередко получают странные, а порой и пугающие сообщение, письма или звонки от тайных поклонников. Кого-то это смущает, а кого-то веселит.
Анна Семенович относится ко второй категории артистов. Экс-солистка "Блестящих" опубликовала в социальных сетях признание одного из подписчиков. "Обожаю мастурбировать на ваши фото. Спасибо, что вы есть", — написал ей тайный поклонник.
Стоит отметить, что поклонник не такой уж и тайный, поскольку певица могла видеть страничку того, кто решился на откровение. Конечно, каждый вправе делать со своим телом то, что захочет. Однако оповещать о своих пристрастиях посторонних людей говорит о склонности к извращениям и сексуальным девиациям.
К слову, Семенович не растерялась и вступила в вербальный контакт с подписчиком. "О, как откровенно! Ну я рада, что помогаю вам решать ваши сексуальные проблемы. Но рекомендую найти себе жену, можно похожую на меня", — не без доли иронии ответила Анна.
Ни для кого не секрет, что Семенович довольна внешним видом и любит демонстрировать фигуру в пикантных нарядах. Кстати, скоро знаменитость запустит собственную линейку нижнего белья.