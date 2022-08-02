"Где она?": встретившая толпу злющих украинцев Яковлева пропала с радаров

У 61-летней Елены Яковлевой собралась целая армия поклонников.

Многочисленные фанаты хотели бы напрямую общаться с любимой артисткой в соцсетях, однако она сама аккаунты не ведет. На просторах Сети есть лишь фан-группы, в которых одни поклонники делятся с другими кадрами из жизни своего кумира. Как оказалось, далеко не все понимают, что сама Елена Яковлева в этих группах ничего не пишет и на комментарии не отвечает.

Так в одном из фан-аккаунтов на днях появилось видео с народной артисткой. В ролике счастливая Яковлева передала привет из Артека и оставила всем свои самые лучшие пожелания. Пользователи Сети тут же стали строчить артистке комментарии.

Судя по всему, среди комментаторов оказалась чуть ли не целая толпа злющих украинцев. Пишущие на языке Незалежной люди накинулись на звезду с оскорблениями за то, что она не ввязывается в политику, хотя сама родилась в Харькове. Когда Яковлева так и не ответила, пользователи решили, что она просто пропала с радаров, встретив такую негативную реакцию. Впрочем, как всегда нашлись и те, кто вообще ничего не понял. "Где она?" – написал один из недоумевающих фолловеров.

Скорее всего, сама Елена Яковлева даже не знает о том, что происходит в комментариях ее фан-аккаунта, и не подозревает, что встревоженный народ уже успел ее потерять.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что после ухода сына на голову Елены Яковлевой посыпались горькие потери.