Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
партнеры
Вторник
2 августа
Лента новостей
21:56
"Где она?": встретившая толпу злющих украинцев Яковлева пропала с радаров
21:30
Новый удар: вытуренной из страны Кабаевой дали от ворот поворот
21:06
"Ты его любишь": огорошенный Кончаловский раскрыл близость Высоцкой с молодым белобрысым мачо
20:39
В шаге от катастрофы: как визит Пелоси на Тайвань едва не спровоцировал войну между США и Китаем
20:18
"Они связаны": распятые за предательство Родины Пугачева и Галкин оказались пешками секретной группировки
19:36
"Выживают только 5%": синдром внезапной смерти косит россиян напропалую
19:23
"Гламур-бомжатник": схваченного за шкирку лицемера Киркорова отхлестали как вшивого бродягу
18:12
Свалился трупом посреди улицы: загремевшему в больницу Шепелеву осталось недолго
17:24
"Имею на это право": свинтивший подобру-поздорову Сухоруков возомнил себя пупом Земли
17:05
Вот это улов! В Люберцах из пруда достали отрубленные головы животных
16:29
Раз – и нет человека: брошенная костьми в воду Гагарина не всплыла обратно
16:23
Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной
14:55
"Пожалейте!": Дети отвернулись от двуличной предательницы Лазаревой
14:54
Ради наживы: Трамп закопал труп бывшей жены на своем поле для гольфа
14:48
"На грани выживания": Тело пропавшей Асмус найдено с покусами и порезами в глуши
14:45
В Красноярске загорелось здание текстильного производства
14:37
На 21-м километре МКАД бензовоз столкнулся с фурой
14:28
Из Третьяковской галереи эвакуировали 1000 человек
14:10
"Только узнала": Униженная жена Тарасова рассказала о подлом предательстве после слухов о разводе
13:56
Освобождение Донбасса идет по плану: Шойгу рассказал о ходе спецоперации
13:54
Доля ипотечных сделок достигла 87%
13:52
Проблемы с мозгом: Странным выходкам Нагиева нашли причину
13:47
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
13:33
"Богомолов бросил": Одинокая Собчак завлекает мужиков потасканной грудью
13:03
Гниет: Издыхающий Губин поддержал разврат на могиле Шатунова
12:37
"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса
12:28
"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа
12:24
"Я не выживу": Зверски избитая в Латвии выскочка Хаматова мучается из-за боли
12:23
Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна
11:57
Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
11:56
Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России
11:39
Под Владимиром утонул мужчина
11:27
"Сильный токсин": Раскрыта настоящая причина смерти Шатунова
11:21
Ванная с террасой, кухня из мрамора: певица Ханна показала роскошный особняк
11:09
В России не осталось доступного жилья
10:55
В Москве подорожала недвижимость
10:45
Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву
10:23
"Язык в жопу затянуло": Отменившую концерты Лорак взяли в заложники
10:04
Дрочи булки: возбужденные от спермы и алкоголя геи лезли друг на друга под Гулькину и "Вороваек"
09:59
"Антирусский нарратив": в Сербии назвали бенефициаров конфликта с Косово
09:49
"Бесконечно любим": Забывшая мужа на чужбине Нетребко стонет от прикосновений горячего итальянца
09:28
"Трется передом и задом": Волочкова раздавила почесавшую при людях промежность Бузову
09:09
"Сгорела за несколько часов": В детском лагере зафиксирована первая смерть от вирусного менингита
09:08
Украине ничего не светит: Болтон раскритиковал Байдена за нерешительность
09:05
Не смогла сказать "нет": Пьяная Алентова стала жертвой грязных приставаний мужа известной актрисы
06:03
"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение
04:11
"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон
02:36
Колхоз: атаковавших детскую площадку свиней сняли на видео
00:02
Ильин день: что нельзя делать 2 августа
22:56
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
"Можете дать?": намокшая Навка подразнила выпуклыми прелестями
Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой
"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Где она?": встретившая толпу злющих украинцев Яковлева пропала с радаров

"Где она?": встретившая толпу злющих украинцев Яковлева пропала с радаров

У 61-летней Елены Яковлевой собралась целая армия поклонников.
прочитано 264 раза

Многочисленные фанаты хотели бы напрямую общаться с любимой артисткой в соцсетях, однако она сама аккаунты не ведет. На просторах Сети есть лишь фан-группы, в которых одни поклонники делятся с другими кадрами из жизни своего кумира. Как оказалось, далеко не все понимают, что сама Елена Яковлева в этих группах ничего не пишет и на комментарии не отвечает.

ПО ТЕМЕ

Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни

"Жесткие события": горькие потери посыпались на голову Яковлевой после ухода сына

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Так в одном из фан-аккаунтов на днях появилось видео с народной артисткой. В ролике счастливая Яковлева передала привет из Артека и оставила всем свои самые лучшие пожелания. Пользователи Сети тут же стали строчить артистке комментарии.

Судя по всему, среди комментаторов оказалась чуть ли не целая толпа злющих украинцев. Пишущие на языке Незалежной люди накинулись на звезду с оскорблениями за то, что она не ввязывается в политику, хотя сама родилась в Харькове. Когда Яковлева так и не ответила, пользователи решили, что она просто пропала с радаров, встретив такую негативную реакцию. Впрочем, как всегда нашлись и те, кто вообще ничего не понял. "Где она?" – написал один из недоумевающих фолловеров.

Скорее всего, сама Елена Яковлева даже не знает о том, что происходит в комментариях ее фан-аккаунта, и не подозревает, что встревоженный народ уже успел ее потерять.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что после ухода сына на голову Елены Яковлевой посыпались горькие потери.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2022, 21:56 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным

Вот и все
Шоу-бизнес

"Имею на это право": свинтивший подобру-поздорову Сухоруков возомнил себя пупом Земли

Неожиданно
Шоу-бизнес

"Гламур-бомжатник": схваченного за шкирку лицемера Киркорова отхлестали как вшивого бродягу

Пришлось делать выбор
Шоу-бизнес

"Пожалейте!": Дети отвернулись от двуличной предательницы Лазаревой

Виновата сама

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Вот это улов! В Люберцах из пруда достали отрубленные головы животных
В Красноярске загорелось здание текстильного производства
В Калуге пенсионерка проломила череп чихуахуа бутылкой от коньяка
Под Владимиром утонул мужчина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+