Дрочи булки: "Воровайки" под улюлюкание возбужденных от спермы и алкоголя геев побили Гулькину

Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Дмитрий Колдун и Лолита обожают выступать в гей-клубах. Мол, и публика там отзывчивая, и прием теплый, и парней красивых много. В репертуаре Лолиты, кстати, есть ремейк на хит "Хоп, мусорок". Теперь эта песня прозвучала и в оригинальной версии – в гей-клубе "Центральная станция" для адептов однополой любви спела группа "Воровайки".

В блатных шлягерах "Вороваек" легко узнают себя даже немногочисленные те, кто на зоне пока не был. "А в пятнадцать было жить, с предками лажа, потому и отдалась, хулигану Паше", "А вокзальные менты, самых честных правил очень ласково и нежно, соской называли", – в этих строчках из суперхита "Не воровка, не шалава" столько суровой жизненной правды и драмы! Просто "дрочи булки", как говорят зэки на зоне перед соитием. Поэтому пели эту заводную композицию "Воровайки" хором с предвкушающими ночь любви геями.

Блатной нуар, как оказалось, хоть и разносит чувство прекрасного в щепки, но геев цепляет. А солистки коллектива, в свою очередь, обожают выступать для меньшинств. В беседе с "Дни.Ру" их PR-менеджер Андрей Карпов пояснил: "Представители блат-поп группы частые гости таких заведений. Девушки выступают не только в столичных гей-клубах, но и в региональных, а также в тюрьмах, когда поддерживают отбывающих срок людей".

Для столичной гей-тусовки артистки приготовили восемь "золотых" шлягеров на все времена – тут были и "Наколочки", и "Шмон". Это, конечно, бессмертная классика на все времена:

На шмоне вертухайчики все лыбились, сюсюкали,

А зэчки-вороваечки дружно улюлюкали.

Шмонали трусики растратчицы Алиски,

А у бабы Шуры нашей растерзали сиськи.

Геи подпевали этому куплету так громко, словно до бабских трусиков и сисек им есть дело, а "нырять в пилотку" обожают. "Мы считаем, что геи – такие же люди, как и все. И перед любящими друг друга парнями мы будем петь вне зависимости от обстановки в стране. Они тепло принимают наше творчество, а мы тепло принимаем их ориентацию". – пояснил Карпов.

Любопытный факт: этой ночью на сцене клуба пели так же Ангина, которую вызвали один раз на бис, и экс-солистка "Мираж" Наталья Гулькина, которую публика не приняла вовсе. Так, например, когда Гулькина стояла за кулисами, возбужденные от алкоголя, крепкого мужского пота и витающего в воздухе запаха спермы зрители продолжали улюлюкать и звать "Вороваек".

А после выступления парни уединились по укромным уголкам клуба – обменяться впечатлениями о концерте в интимной обстановке. Ведь этот концерт в натуре не шняга какая-то, а чистый кайф! Жаль лишь, что разглядеть "усы" — леску, вставляемую чалившимся на зоне мужикам в уздечку пениса – в темноте было не разглядеть.