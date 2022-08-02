"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон

Меган Маркл не стала молчать и вывалила всю правду о королевской семье. Это шокировало Кейт Миддлтон.

Отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл всегда вызывали вопросы у публики. Народ предполагал, что женщины враждуют. В прошлом году Меган дала ошеломляющее интервью Опре Уинфри, в котором намекнула на разлад с Кейт, таким образом сведя счеты с обидчицей. Так, она заявила, что выскочка Миддлтон довела ее однажды до слез своими придирками.

По словам приближенного к королевской семье источника, слова Маркл сильно задели Миддлтон. "Кейт никогда не хотела, чтобы в прессе появились какие-либо намеки на разрыв с Меган. Кейт думала, что все улажено, поэтому снова поднимать этот вопрос было унизительно. Кейт не в состоянии ответить", – говорит инсайдер. Он также отметил, что после разоблачений Кейт ушла, покраснев, в подавленном виде.

Напомним, Меган Маркл жилось в Великобритании не очень сладко. Сперва она терпела нападки из-за своего незнатного происхождения. В прессе не раз говорили, что она недостойная партия внуку английской королевы. Будучи беременной, она столкнулась с настоящим расизмом. Так, она призналась, что некие члены королевской семьи даже проводили беседы с ее супругом насчет цвета кожи их сына. По всей видимости, именно поэтому затравленная как крыса Меган решила вывалить все обиды в интервью американской журналистке.