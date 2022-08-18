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Шоу-бизнес
"Можно выдать за дизайнерский узор": стриптизер Тарзан о подсохших разводах мочи и кала на штанах

"Можно выдать за дизайнерский узор": стриптизер Тарзан о подсохших разводах мочи и кала на штанах

Сергей Глушко, известный многим как муж певицы Наташи Королевой и стриптизер Тарзан, шокирован новыми инициативами, который звучат на западе. Он прокомментировал свежие шокирующие тенденции.
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"Грешно смеяться над убогими, но не могу пройти мимо последний европейских новостей, – говорит Тарзан. – То, что с гендерными делами там все давно плохо, это факт известный. Теперь там хотят узаконить секс с животными. Так что аккуратнее туда с личной собачкой – могут чпокнуть, и все будет в порядке".

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Здесь стоит заметить, что в той же Дании давно был "налажен секс-туризм" из стран, где зоофилия запрещена. Любители сношаться с животными направлялись в королевство, и в итоге, согласно отчету ветеринаров, 17% животных в Дании ежегодно подвергались сексуальному насилию человека. А в Германии несколько лет назад было создано общества толерантности к зоофилам (ZETA). Его основатель сожительствовал с овчаркой Кесси. О своих предпочтениях он говорил, что держится подальше от лошадей, потому что боится сильно влюбиться, а позволить себе содержать в городской квартире лошадь он не может. А только что его сторонники провели акцию, суть которой выразил один из участников: "Мне проще вступать в половую связь с животным, нежели с человеком".

Еще одна свежая западная инициатива связана с экономией ресурсов. "Хит – это многоразовая туалетная бумага, – смеется Тарзан. – Предлагаю вообще обходиться без бумаги – просто в штаны сходил, оно подсохло, потом свернуть, пожарить и съесть. Дешево, сердито и вкусно, вероятно. А если обоссался, то вообще ничего не надо делать. Ветер высушил, а разводы можно выдать за дизайнерские узор брендовой марки".

Действительно, британские СМИ уже начали рекламировать многоразовую туалетную бумагу, потому что одноразовая стала слишком дорогой. Речь идет тканевых рулонах. В этом случае рекомендации тут еще лучше – надо лишь пару раз в неделю стирать такой рулон в стиральной машине".

"Слава богу, что я родился в России, в Советском Союзе", – комментирует этот европейский маразм муж Королевой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2022, 16:51
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