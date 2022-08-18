"Не захоронен на Троекуровском кладбище": Сделано экстренное заявление об убитом инфарктом Шатунове

Смерть Юрия Шатунова повергла в шок всю Россию. Убитого инфарктом артиста продолжают оплакивать до сих пор, при этом история вокруг его кончины обрастает все новыми деталями. Сенсационное заявление накануне сделал Андрей Разин, который заявил, что похороны звезды девяностых были постановочными.
По словам продюсера, он связался с человеком, который непосредственно участвовал в церемонии прощания с Шатуновым. Выяснилось, что супруга певца забрала его прах за границу, а в Москве был разыгран спектакль с погребением пустой урны. "Не захоронен он на Троекуровском кладбище", – огорошил новостью Разин. Андрей Александрович отметил, что именно по этой причине могила была залита бетоном, мол: чтобы обман не было раскрыт и никто не смог увидеть капсулу.
Мужчина призвал фанатов перестать делать из могилы Шатунова место паломничества. Он заявил, что именно этого добивался желающий ему насолить Кудряшов. Так, музыкальному директору предлагали другой участок, но он выбрал именно этот из-за близости к семейной могиле Разина. "Сделал умышленно", – сетует продюсер.
Напомним, после гибели артиста многие ополчились на Разина, обвинив его во всех смертных грехах. Поклонники звезды были убеждены, что это именно он довел своего бывшего подопечного да гробовой доски, мол: сердце Юрия не выдержало судебных тяжб.