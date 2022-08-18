"Рытвины застарелого целлюлита": Сверкнувшую рыхлым задом Лолиту оплевали

На фестивале в Крыму российская певица Лолита Милявская показала всем свою пятую точку.

Лолита всегда отличалась своенравным поведением и не стеснялась мнения общественности. За это ее ненавидят и любят. Несмотря ни на что, Лолита никогда не изменяла себе, и на этот раз вышла на сцену во время репетиции в одном купальнике и в накидке. На ее ногах были кроксы, а сквозь разрезы на балахоне были видные рыхлые бедра и зад. Снимки сразу попали в Сеть и разлетелись по всем пабликам.

Такое поведение 58-летней артистки вызвало оторопь у светского обозревателя Лены Миро. В своем ЖЖ она раскритиковала "рытвины застарелого целлюлита" на теле Лолиты.

"У сцены собралась толпа юношей и девушек поглазеть на странную бабушку. Со стороны Лолиты это даже не эксцентричность, а что-то другое. Эксцентричным было ее появление в костюме жабы. В вышагивании в купальнике, с демонстрацией голого, вислого зада, лично я вижу элементарно наплевательское отношение и к себе, и к окружающим", – написала Лена Миро.

Блогер добавила, что выступать в купальнике не стоит и по гигиеническим соображениям. "Прея писей под синтетикой" можно нажить себе проблем.

Впрочем, Лолита Милявская всегда безразлично относилась к критике в свой адрес. Так что вряд ли она станет вести себя как-то иначе. В комментариях к видео на странице артистки поклонники рассыпались в комплиментах, пишет Пятый канал.