"Я уверенная в себе женщина": Оставшаяся без мужа Орлова проснулась в постели не одна

Ольга Орлова вышла на связь из спальни – в постели она лежала не одно, но и не с мужем.

Ольга Орлова не так давно вышла замуж. Несмотря на публичность певицы, об избраннике ее известно крайне мало. Оказывается, супруг ведущей "Дома-2" не жаждет популярности, а потому старается редко появляться в ленте возлюбленной в социальных сетях.

По долгу профессии Ольге все-таки нужно делиться с поклонниками моментами личной жизни. Поэтому накануне, видимо, дождавшись, пока она останется в спальне без мужа, блондинка вышла на связь с подписчиками микроблога.

Однако выяснилось, что проснулась звезда в постели вовсе не одна. Рядом с ней был один из домашних питомцев – пушистый пес, который по-королевски развалился на кровати хозяйки. Так, лапы и хвост собака положила на Орлову, как будто так и надо. "Вместо мужа", – шутливо написала артистка.

Напомним, семейная жизнь Орловой нередко волнует ее фанатов. Так, в социальных сетях поклонники не раз интересовались, не смущает ли певицу прошлое возлюбленного. Ведь в ранее у него уже была жена, которая даже родила ему ребенка. По словам звезды, она не препятствует общению избранника с экс-супругой. Более того, Ольга сама поддерживает связь с бывшим возлюбленным, от которого на свет появился ее наследник. Так что теледива не видит в этом ничего предрассудительного. "Я уверенная в себе женщина", – говорит она.