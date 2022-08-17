Любитель потных самцов Цискаридзе признался в чувствах к мужчине: Никогда не забуду

Николай Цискаридзе – талантливый танцор, заслуживший признание российской публики. Несмотря на то, что артист сам является человеком, на которого многие хотят равняться, у него у самого есть кумиры. Накануне он признался в чувствах к мужчине.
Естественно, речь идет о чувствах восхищения и уважения. Как оказалось, Цискаридзе буквально преклоняется перед талантом Олега Табакова, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. " Необыкновенным, талантливым, многогранным артистом, руководителем, другом, образцом для подражания в кино, на сцене и в жизни!", – написал танцор в микроблоге.
По мнению звезды, великий актер навсегда будет жить в сердцах россиян, поскольку он внес огромнейший вклад в отечественную культуру. Он также вспомнил, что именно Табаков в свое время протянул ему руку помощи. "Я этого никогда не забуду...", – говорит растроганный танцор. Затем он процитировал стихотворение великого классика, посвященное величию творца.
Напомним, в окружении Цискаридзе есть немало мужчин. которых он обожает и ценит. Вспомним хотя бы пляжное шоу артиста, во время которого он предстал вместе с потными самцами в облегающих плавках. Этими красавчиками были ученики танцора, которых он искренне любит.