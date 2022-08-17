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Шоу-бизнес
Окоченевшую Андрееву нашли в безлюдном месте: Дико холодно

Окоченевшую Андрееву нашли в безлюдном месте: Дико холодно

Екатерина Андреева обожает природу России, а потому частенько уезжает в глухие места. На этот раз ее нашли в неожиданном месте.
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Екатерина Андреева – не из тех людей, кто любит отдыхать на популярных мировых курортах. Телеведущая предпочитает путешествовать по России и знакомить подписчиков с весьма экзотическими местами, куда заглядывает далеко не каждый.

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Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Накануне Андрееву нашли в безлюдном месте. Женщина опубликовала фотографию, на которой она сидит на камне, устремив свой взор на изумрудного цвета озеро. Оказалось, что Екатерина посетила плато Путорана – практически необитаемую северную землю, которая славится своей таинственностью. Массовый туризм в этой местности развит не так сильно и, возможно, именно поэтому Андреева решила ее посетить. Как известно, теледива занимается йогой и медитацией, а потому нередко отправляется в уединенные уголки страны, чтобы остаться наедине со своими мыслями.

Кристально чистая вода озера, на фоне которого сфотографировалась звезда Первого канала, привлекла внимание поклонников. Некоторые даже поинтересовались, купалась ли Екатерина в водоеме, предположив, что вода в нем ледяная. "Купались. Дико холодно", – ответила телеведущая подписчику. Так что, вероятно, снимок был сделан как раз в тот момент, когда окоченевшая после заплыва Андреева, грелась на камне, принимая солнечные ванны.

Пользователи Сети засыпали диктора восхищенными комментариями. "Русалочка на берегу. Сейчас приплывет дельфин! Красота!", "Природа тянет и манит", "Это уже и есть чудо!", "Красивая природа, богатый край! Класс!", – написали фолловеры.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Екатерина Андреева. Фото: Анатолий Ломохов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2022, 02:31 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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