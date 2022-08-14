Где похоронят пропавшую Пьеху

Не так давно Эдита Пьеха отметила 85-летие...

Еще в детстве Эдита Пьеха лишилась отца. Станислав Пьеха умер во Франции от силикоза, когда будущей артистке было всего четыре года. Через несколько лет не стало и ее брата, который пошел по стопам отца и стал шахтером. Павла настигла смерть в 17. Он скончался от туберкулеза. То был 1944 год.

В 1969-м могилу Павла Пьехи снесли на кладбище за неуплату, место было отдано другим. Об этом рассказывала сама артистка. В последний раз она была на месте захоронения близких лишь в молодости – можно сказать, в начале своей успешной карьеры.

Недавно же знаменитой певице исполнилось 85 лет, и она то и дело пропадает с глаз общественности. Оно и понятно. Здоровье подводит Эдиту Станиславовну, но, к счастью, она продолжает радовать своими теплотой и вниманием близких. Как бы там ни было, но время идет, и разговоры о кончине артистки становятся все чаще.

Где похоронят Пьеху, пока точно неизвестно. Скорее всего, певица найдет последнее пристанище в России, где проблем с могилой точно не будет, и артистку не постигнет участь ее усопших родственников. Юрист Михаил Лямец в беседе с "Дни.ру" рассказал о нюансах похорон в нашей стране.

По его словам, в России участок под захоронение нельзя приобрести в собственность. Он передается в бессрочное пользование, причем повторное захоронение на том же участке возможно лишь спустя 15 лет. (урну с прахом можно поместить не дожидаясь 15 лет). Места на кладбищах нельзя продавать и сдавать в аренду.

"Надо помнить, что, как только мы берем участок под захоронение, на нас ложится ответственность в содержании участка в порядке. Также если в течении 20 лет не появляется памятник, то администрация кладбища высылает предупреждение и ставит информационную табличку с призывом к лицу, имеющего отношение к месту для захоронения, объявиться", – объяснил Лямец.

Если в течение двух лет никто на месте захоронения не появляется и не отвечает на уведомление, могила признается заброшенной, добавил юрист.

Лямец также напомнил: в России, в отличии от других стран, выплачивается компенсация на захоронение в виде пособия на погребение (в Москве примерно 5,5 тысячи рублей), а также доплата к пособию (в столице 11 тысяч рублей).

Ранее "Дни.ру" писали о личной жизни Эдиты Пьехи.