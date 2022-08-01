"Смерть или ***": Ушедший в монастырь народный артист несет крест за бесноватого родственника

Владимир Ильин продолжает жить в затворничестве и жить по Слову Божиему.

Народный артист Владимир Ильин уже давно живет в Истринском районе Подмосковья вместе со своей супругой. Знаменитого актера сложно встретить в светских кругах среди многочисленных коллег по цеху. Свободное время он проводит в церкви.

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Ново-Иерусалимский монастырь Владимир Адольфович называет местом спасения. Очевидно, для 74-летнего артиста это не просто слова, ведь еще совсем недавно его сломил тяжелый недуг. На некоторое время он практически ушел в монастырь, покинув место работы, и это пошло ему на пользу. Сейчас актеру значительно легче. Из-за болезни мужчина был прикован к постели, но милость Божия все-таки на него снизошла.



За что Владимир Ильин, почитающий Господа, несет такой тяжелый крест в виде коварной болезни, есть несколько версий. Поговаривают, что влияет на это чертовщина, которую творит кровный родственник болезного. Публика отмечает эксцентричное поведение его племянника Александра Ильина, известного по сериалу "Интерны".

Владимир Адольфович, встав на истинный путь, отдалился от светских вечеров, полных порочных особ и разврата. А его не менее знаменитый родственник, напротив, стал еще больше позволять себе тяжкие грехи. Стоит только послушать песни его группы "План Ломоносова", в которых сквернословие – не редкость, а умышленная провокация.

Например, в одной так называемой песне, содержится нецензурная брань. "Любовь, смерть или *** (ерунда, – Прим. ред.)", — голосит солист. Выступая на сцене, племянник Владимира Ильина матерится, гневается, буквально беснуется, нарушая заповеди Иисуса Христа. Да простит его Бог, да смилостивится Всевышний и наставит на путь праведный.