"Будет импотенция!": облизавшая виагру Малышева бросилась на член лысого коллеги

61-летняя Елена Малышева является бессменной ведущей программы "Жить здорово!" на Первом канале.

В своей передаче Елена Малышева не стесняется говорить на самые деликатные темы и проявляет при этом невероятную креативность, за что ее и любят зрители. В очередном выпуске своего шоу Елена Васильевна вновь затронула весьма щепетильную тему – проблему импотенции. Вместе со своим коллегой Германом Гандельманом она рассказала о главных врагах нормальной мужской потенции, коими оказались некоторые таблетки, ожирение, соль и сахар.

Что касается таблеток, то ведущие объяснили, что эффект снижения потенции могут давать некоторые препараты, но отменять их самостоятельно все равно нельзя, так как эти лекарства могут быть необходимы мужчине. По словам Малышевой, помочь в таком случае может виагра. Телеведущая, образно говоря, облизала этот эффективный препарат, но подчеркнула, что предварительно с такой проблемой стоит обратиться к врачу.

Рассуждая об импотенции, ведущие, как это часто бывает в "Жить здорово!", пытались все показать наглядно, то есть с помощью макетов. Лысый Гандельман довольно уверенно и авторитетно объяснил все с мужской точки зрения, по-хозяйски распоряжался инвентарем студии. Он позволял Малышевой лишь дополнять его речь, а бонусом разрешил ей надуть сосуды полового члена-макета. Телеведущая с готовностью бросилась на член-макет, предоставленный коллегой, чтобы показать, как важны в вопросе потенции здоровые сосуды.

"За сахаром нужно следить, он должен быть в норме, иначе будет импотенция!" – заявила Малышева.

В заключение темы Елена Малышева и ее коллега напомнили всем мужчинам, желающим избежать подобной проблемы, как важно контролировать свой вес, уровень сахара и холестерина, а также регулярно заниматься физической активностью.