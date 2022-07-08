Тампоны и силиконовые дилдо на сцене: сатаниста Богомолова признали полным нулем

Известный своими скандальными постановками режиссер Константин Богомолов представит в новом сезоне Театра на Бронной сразу четыре премьеры: "Вы чье, старичье?", "А зори здесь тихие", "Летят журавли", "Алиса в ч/б". Названия, конечно, знакомые, однако публика сомневается, что супруг Ксении Собчак не пустится во все тяжкие и не представит шокирующие постановки.
Чего стоит одиозный спектакль "Норма" с голыми мужчинами. Тем действием была возмущена вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Она не понимает, с какой стати Богомолов переписывает классиков. Впрочем, некоторые люди в открытую называют режиссера бездарностью.
Так, комментируя готовящиеся новые постановки Богомолова, публицист Михаил Шахназаров признал мужа Собчак полным нулем. Журналист не стал исключать того, что в будущих спектаклях "сатаниста" Константина "красноармейцы побегут в атаку с окровавленными тампонами, <...> а окопы забросают силиконовыми дилдо".
Ранее Константин Богомолов привел Ксению Собчак в Театр на Бронной на премьеру спектакля "Гамлет in Moscow". Встретившись со знакомыми, журналистка перестала обращать внимание на супруга, и тот решил окликнуть ее, использовав прозвище, которое больше напоминает имя животного. Подробнее об этом писали "Дни.ру".