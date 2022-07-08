"До безумия раз плюнуть": вставшая грудью за Тарасова Костенко оказалась в тяжелом положении

Пожалуй, главным из них являются всевозможные слухи о личной жизни известного человека. Дмитрию Тарасову в последнее время пришлось испытать этот недостаток на собственной шкуре. После некоего вброса в Сети мужа Анастасии Костенко вдруг стали обвинять в изменах, даже заговорили о сожительстве с другой и назвали имя предполагаемой любовницы спортсмена.
Возмущенная сплетнями жена Тарасова в соцсетях встала грудью за своего благоверного и оказалась в тяжелом положении, ведь ей пришлось ввязаться в отвратительную перепалку с распускающими слухи хейтерами.
"Очень тяжко жить, когда есть столько времени подрабатывать гонцом, но вы держитесь, там до безумия раз плюнуть," – решительно предупредила модель одну из подписчиц.
Жена Тарасова также посоветовала фолловерам "не обитать на помойках", на которых распускают такие грязные слухи. Костенко заверила, что лично у нее нет тревожного расстройства за чужих мужей в отличие от некоторых пользовательниц Сети. Судя по всему, Анастасию всерьез задели обидные комментарии в адрес ее благоверного, поэтому она просто не смогла промолчать.
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вместе уже более четырех лет и за это время успели родить троих наследников. Ранее признание о любовнице сделал сам обвиненный в изменах Дмитрий Тарасов.