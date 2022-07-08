Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала

Судьба экс-супруги Андрея Аршавина Алисы Казьминой очень волнует россиян.

Уже больше месяца тяжелобольная Алиса Казьмина не выходит на связь с подписчиками. Фолловеры волнуются и подозревают, что с женщиной происходит что-то неладное, но что именно никто сказать не может. Еще весной бывшая жена Андрея Аршавина была довольно активна в своих соцсетях и охотно выдавала семейные тайны. Тогда же Алиса среди прочего обвинила родную мать в намеренном заражении ее сифилисом.

С началом лета Казьмина удалила все обвинения и бесследно пропала. В комментариях под оставшимися постами подписчики настойчиво просят брюнетку выйти на связь и рассказать, где она и что с ней происходит, но пока все тщетно. В Сети уже звучат предположения о том, что сжираемая сифилисом экс-жена Аршавина попала в больницу, но подтверждений этому нет.

Как пишет Woman.ru, дети Алисы Казьминой находятся с ее мамой – Натальей Сарычевой. На школьном выпускном старшего сына, состоявшемся 25 июня, экс-жена Аршавина не появилась, что для многих стало по-настоящему тревожным звоночком.

Что касается самой Сарычевой, то она полностью занята внуками и старается публично не говорить о дочери. Родительница прервала молчание лишь после недавнего решения суда в пользу матери Андрея Аршавина, когда несчастную Алису Казьмину буквально выпотрошили как тряпичную куклу.