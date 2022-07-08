Даром – за амбаром: алчный Зайцев отказался бесплатно удовлетворить Вовк

Среди гостей праздничного показа модельеров со всей страны была и 79-летняя Ангелина Вовк. С "красным Диором", как часто называют Зайцев, ее связывает давняя дружба.
"Я увидела на подиуме много интересных моделей, – радуется легендарная "тетя Лина". – Хотя, с учетом моего возраста, я не все приняла и не все бы сама надела. Но меня очень радует, что традиции Славы продолжаются. Просто я всегда любила стиль Зайцева, раньше у него даже одевалась. И когда в его платьях ездила к мужу (Индржих Гётц, художник киностудии "Баррандов" – Прим. ред.) в Чехословакию, то всегда в них производила фурор. Помню, и как с мужем приходили сюда, в Дом моды на Проспекте Мира, и он тут выбирал мне туалеты, высоко оценивая творчество Зайцева".
Одевалась Вовк у Зайцева не только для жизни, но и для работы. "Он шил мне роскошные наряды для "Песни года" (с 1988 по 2006 годы она вела легендарный телефестиваль "Песня года", выходила на его сцену 18 раз – Прим. ред.), – вспоминает Ангелина Михайловна. – Правда, наряды были очень дорогие – 5 тысяч долларов стоило платье в те времена".
Вовк жила небогато и умоляла Зайцева дать ей наряды бесплатно, за рекламу – удовлетворить ее женскую тягу к красивым вещам. "Но он отказал, сказал, что ему реклама не нужна, ему нужны деньги. И мне приходилось платить", – вздыхает Вовк.