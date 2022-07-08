Даром – за амбаром: алчный Зайцев отказался бесплатно удовлетворить Вовк

В 1982 году Слава Зайцев стал художественным руководителем открываемого на Проспекте Мира, 21 Дома моды. Здесь на протяжении четырех десятилетий создавались авторские коллекции Pret-a-porter и Haute Couture. И юбилей назначения на высокий пост уже отошедшего от дел Зайцева отмечали с помпой.



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