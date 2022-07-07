Пузо уже на лоб лезет: выставившую напоказ набухший живот Собчак поздравляют с пополнением

Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей беременности.

Скандально известная телеведущая воспитывает единственного сына Платона, который родился в браке с Максимом Виторганом. С момента рождения ребенка на свет экс-звезда "Дома-2" уже успела выйти замуж во второй раз, и ее то и дело подозревают в очередной беременности. Вот и на этот раз выставившая напоказ набухший живот Ксения Собчак спровоцировала разговоры о возможном рождении малыша в ближайшем будущем.

На днях светская львица появилась на одном из мероприятий: с идеальной укладкой и в черном строгом платье. По Сети разлетелась фотография, сделанная как будто из-под тишка, на которой видно округлившееся пузо звезды: из-за размеров кажется, что оно уже на лоб лезет! После появления снимка в Интернете в различных Телеграм-каналах супругу Константина Богомолова принялись поздравлять с беременностью.

"Неужели в семье Собчак скоро пополнение?" – пишут в Сети.

Конечно, сказать наверняка сложно. Вполне возможно, что теледива просто невыгодно встала или ее платье приняло неудачную форму. А, может, она плотно поела... Но стоит отметить, что журналист за последние недели уже не в первый раз провоцирует слухи о беременности. На днях она сфотографировалась с центре Москвы в фиолетовом шелковом платье с подозрительно выпирающим животом.