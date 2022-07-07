"Мальчика или девочку?": Родившая из пробирки Фриске ждет второго ребенка

Недавно родившая сестра Жанны Фриске не планирует останавливаться на одном ребенке.

Как известно, знаменитая певица умерла в 2015 году. Незадолго до трагедии любимица миллионов прибегнула к экстракорпоральному оплодотворению, и уже во время беременности у нее диагностировали онкологию, которую Жанна Фриске отказалась лечить, чтобы не навредить будущему ребенку.

Неизвестно, была ли между процедурой и болезнью какая-либо связь. При этом события минувших лет не оттолкнули родную сестру певицы от решения родить дочь из пробирки. На днях Наталья Фриске поведала подробности своей беременности. Как оказалось, врачи советовали ей сделать две подсадки эмбриона, чтобы подстраховаться, но она сделала им наперекор и подсадила одного.

В итоге малышка по имени Луна появилась на свет, а сестра Жанны Фриске наслаждается материнством. Более того, родственница покойной певицы призналась, что ждет второго ребенка – в будущем, конечно, когда решится сделать еще одну подскадку, ведь у нее все еще лежат замороженные яйцеклетки.

"Саму пункцию яйцеклеток уже делать не нужно, у меня их достаточно. А мальчика или девочку? Не знаю, посмотрим… Это всегда был выбор родителей", – сказала Наталья Фриске.

Сестра покойной артистки, еще когда планировала первого ребенка, была уверена, что пойдет за вторым через два или полтора года после родов. Не секрет, что некоторые женщины решаются на второго малыша практически сразу после появления на свет первого, но Наталья к такому не готова.