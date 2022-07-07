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Шоу-бизнес
"Пусть оставит престарелого отца в покое": приготовившейся к грызне дочери Серова указали на место

"Пусть оставит престарелого отца в покое": приготовившейся к грызне дочери Серова указали на место

Говорят, Александр Серов увлекся женщиной, которая моложе его на десятилетия.
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Недавно 71-летний артист Александр Серов вышел в свет с солисткой Большого театра Ксенией Дежневой. Спутница младше певца на 26 лет. Дочь именитого музыканта Мишель не исключает, что эта женщина – его новая возлюбленная. При этом наследница артиста настроена скептически.

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 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

Дочь Александра Николаевича сомневается, что чувства в этих отношениях могут быть искренними. По словам Мишель, все фаворитки ее отца преследуют меркантильные цели. Она полагает, что "загрызет" очередную пассию своего папы, если та будет его использовать.

Блогер Милана Тюльпанова считает, что Мишель не нужно принимать близко к сердцу отношения своего родителя. "Дочери нужно оставить своего престарелого отца в покое", – сказала светская львица в беседе с "Дни.ру". Она не видит ничего плохого в том, что Серов встречается с женщиной, которая гораздо младше его.

"Если он отдает себе отчет в том, что это рыночно-финансовые отношения, и он на это осознанно идет, то это лишь его личное дело. Мне кажется, что дети и внуки должны принимать обстоятельства жизни своего родственника такими, какие они есть", – сказала Тюльпанова, указав родным певца на их место в этой истории.

Фото: пресс-служба

Однако в таком случае Александру Серову, по мнению Миланы, не стоит вводить в заблуждение публику и говорить о возвышенных чувствах к спутнице. "Если человек хочет себе покупать молодое красивое тело за деньги и наслаждаться этим, если с каждой стороны потребности удовлетворены, не вижу в этом ничего плохого", – добавила блогер.

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 21:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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