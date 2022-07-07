"С детками приедет": Ждущий Пугачеву в России любимый мужчина вышвырнул за борт предателя Галкина

Народ гадает, когда же Алла Пугачева вернется на родину.

После начала спецоперации Примадонна вместе с мужем и детьми улетела за границу. Звездное семейство обосновалась в Израиле, где у супругов, к слову, жизнь бьет ключом: Алла Пугачева занимается детьми и отдыхом, а Максим Галкин – концертами и высказыванием негатива в адрес годами кормившей его страны.

Неудивительно, что из-за этого звездное семейство критикуют как поклонники, так и коллеги по творческому цеху. А комика некоторые вообще окрестили предателем. Но, как оказалось, на родине у Примадонны есть любимый мужчина, искренне ждущий ее возвращения. Это дизайнер Игорь Гуляев, который уже много лет дружит с артисткой.

Модельер признался, что даже сейчас общается с Аллой Пугачевой, когда она в тысячах километров от него. Так что, очевидно, что между ними остается тесная связь. Накануне светская журналистка Алена Жигалова задала дизайнеру вопрос о возвращении Примадонны в Россию. Ведь, кому, как не ему, знать подробности...

"Алла Борисовна вернется. Она с детками приедет, детки пойдут в школу", – сказал Игорь Гуляев.

Что касается приезда на родину Максима Галкина, то дизайнер на эту тему высказался неоднозначно: мол, это решение супруги примут сами, а какое оно будет, неизвестно. Потом Алена Жигалова решила поинтересоваться у модельера, вернется ли Максим Галкин вообще когда-нибудь домой. Однако своим ответом Игорь Гуляев, можно сказать, вышвырнул комика за борт, проигнорировав вопрос и приступив к признанию в теплых чувствах Алле Пугачевой и ее семье.