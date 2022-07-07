"Уехал человек": назван виновный в публичном изнасиловании Хаматовой

Перебравшись в Латвию, народная артистка России Чулпан Хаматова стала высказываться против спецоперации на Украине. Актрису Нового Рижского театра тут же полюбили местные за критику российской власти. Однако единичного заявления Хаматовой латвийской общественности оказалось мало. На нее якобы оказывают давление и принуждают к частым антироссийским высказываниям.
Ситуацию комментировал артист Александр Михайлов. Он, кажется, пытался в какой-то степени оправдать поведение Чулпан. Мол, она "обливала грязью" родную страну, после чего ее "каждый день насиловали как проститутку паршивую", и потом снова была вынуждена "обливать грязью". Актер, очевидно, имел в виду, что его коллега подвергалась жесткой критике и осуждениям за слова о спецоперации.
После того, как Хаматова заявила, что спектакль "Горбачев" мог бы остановить действия российских войск на Украине, высказался народный артист России Игорь Скляр. Судя по словам актера, человек, который виноват в публичном изнасиловании Чулпан, – это она сама, пишет "Экспресс-газета".
"Я не понимаю, почему этому (словам Хаматовой – Прим. ред.) уделяется столько внимания. Уехал человек — это пыль. Ощущение, что делать нечего", – сказал Скляр.
Артист считает, что слова и действия Чулпан Хаматовой даже не нужно обсуждать. Мол, все это не стоит и выеденного яйца.