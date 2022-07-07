Не смогли спасти: 73-летнюю Пугачеву похоронили после нападения обезумевшего мужика

Алла Пугачева еще с февраля находится на чужбине.

После отъезда за границу Примадонну стали критиковать со всех сторон: не только поклонники, но и коллеги по творческому цеху. К счастью, у Аллы Пугачевой остались люди, которые любят и восхищаются ею до сих пор.

Один из них – дизайнер Игорь Гуляев, который рассказал историю первой встречи с артисткой. Как оказалось, модельер был поклонником Аллы Борисовны с юности и мечтал попасть на ее концерт. В 18 лет ему все же посчастливилось побывать на выступлении кумира, он даже смог тайком пробраться в портер, таким образом оказавшись очень близко к Примадонне.

В какой-то момент он решился на безумный шаг: когда Алла Пугачева готовилась исполнить песню "Молодой человек, пригласите танцевать", будущий дизайнер рванул к ней на парапет и, можно сказать, напал на нее. Даже бдительные охранники, не осознав происходящего, не смогли спасти артистку от фаната.

Находясь рядом со звездой, Игорь Гуляев решился пригласить ее на танец и пообещал с ней обязательно познакомиться. Свое слово он сдержал, и теперь крепко дружит с певицей, причем его отношение к ней не изменилось даже после отъезда за границу.

"Нельзя осуждать людей, которые являются легендой страны", – заявил дизайнер.

Да, именно легендой для многих все эти годы была Примадонна. Но, как бы это ни было печально, из-за того, что Алла Пугачева оставила родину в непростой момент, некоторые люди для себя ее похоронили.