Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Близкие подтвердили": Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет
партнеры
Четверг
7 июля
Лента новостей
20:47
Разгадавшему язык майя ученому Кнорозову откроют мемориальную доску в Петербурге
20:33
"С детками приедет": Ждущий Пугачеву в России любимый мужчина вышвырнул за борт предателя Галкина
20:15
"Уехал человек": назван виновный в публичном изнасиловании Хаматовой
19:51
Какое горе: Укатившая в Африку Бузова утонула
18:58
Не смогли спасти: 73-летнюю Пугачеву похоронили после нападения обезумевшего мужика
18:03
Тайному сыну Орбакайте напророчили страшное: Ревность, постоянное навязывание себя
17:25
Вдова Градского рискует остаться с носом из-за грызни с родственниками артиста
17:09
"Жаль": Страдающего из-за проблем с сердцем Галкина обрекли на мучительную смерть
16:34
"Моя": сбежавшая в Европу Литвинова перестала скрывать любовь к женщине
16:27
"Непристойная девка!": Забившая на детей полуголая Глюкоза отдалась толпе извращенцев
15:45
"Наконец-то!": После новостей о разводе брошенный женой Николаев вывел в свет любимую женщину
14:56
"Не хватает секса": обвиненная в проституции Калашникова плюнула в лицо подлой Борисовой
14:51
"Приятно": большое достоинство Цискаридзе оценили прилюдно
14:48
На фоне отставки Джонсона британцам рекомендовали избавиться от "друга" Путина
14:30
"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре
14:28
Готовящийся к верблюжьим бегам горбатый зверь остался без головы (видео)
14:25
В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
14:17
В Подмосковье строители обнаружили мину
14:05
Недовольная бобриха дала леща помешавшему ей самцу: видео
14:03
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
13:58
Идиотизм: в США разоблачили ложь Байдена про Путина
13:53
Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 июля
13:32
"Государство не обязано": Владислав Тюльпанов о готовности купить памятник на могилу Крачковской
13:28
"От мизинчика до мизинчика": зацелованная жена Газманова рассказала об интимных ласках
13:21
Россиянам рекомендовали не оплачивать услуги ЖКХ вслепую
12:48
"Много лет никого не узнавала": Объявлено об уходе живущей как овощ Тереховой
12:45
В Сочи неожиданно вырос спрос на маленькие квартиры
12:43
"Негодяи, решившие заработать деньги": Разин после смерти Шатунова объяснился за все грязные суды
12:42
Друга Барецкого подозревают в зверском убийстве
12:35
"Главный русофоб": Борис Джонсон покидает пост премьера Британии
12:32
Другая фамилия, скандалы с отцом и американский жених: как живет брошенная дочь Малинина от Зарубиной
12:24
В аварии на Сахалине пострадали 5 человек
11:57
"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком
11:52
Не поздоровится: вещающему в русофобном режиме Галкину грозит расправа
11:43
Украина обстреливает ДНР запрещенными кассетными снарядами – видео
11:21
"Пусть царствует в своем Израиле": Вовк разочаровалась в Пугачевой и ее мужчинах
11:18
"Могла заболеть из-за стресса": Сафронов назвал причину увядания потерявшей шанс на жизнь Пугачевой
11:14
"Макрон жалок": жители Франции поддержали Путина
11:08
"Женские споры": зазвездившаяся Бузова нелепо оправдалась за ссору с сестрой
10:57
Столичные девелоперы заработали 840 млрд
10:40
"Римма, ты дура?": сжираемая раком Маркова прыгнула в могилу вслед за трупом Мордюковой
10:20
"Сразу загрызу": дочь Серова готова наброситься на корыстную молодую любовницу
10:14
В Москве произошло ДТП с двумя жертвами – видео
09:54
В Забайкалье автокран раздавил легковой автомобиль
09:52
Украина может исчезнуть с карты мира: в США сделали сенсационное заявление
09:33
"Отстань от человека!": Перед смертью загнанного Шатунова преследовали
09:33
Аренда жилья в Москве подешевела на 19%
09:29
"Он давно такой": вскрылась подноготная поливающего коллег грязью Садальского
09:26
В валяющейся в блевотине тетке с жуткими экземами на коже не сразу узнали Волкову из "Ворониных"
09:04
Какая категория россиян может получить скидку за услуги ЖКХ: объяснили в Госдуме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

День Аграфены Купальницы: Что нельзя делать 6 июля 2022 года
Бросила идеального мужа ради Магомаева, но так и не родила ему детей: главная любовь Тамары Синявской
"Следующая королева": Зверская борьба Маркл и Миддлтон определила судьбу британского трона
В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей
"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось
"Такой стерве достался!": Оценивший попку без трусиков Басков взял 68-летнюю Успенскую на кровати
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Не смогли спасти: 73-летнюю Пугачеву похоронили после нападения обезумевшего мужика

Не смогли спасти: 73-летнюю Пугачеву похоронили после нападения обезумевшего мужика

Алла Пугачева еще с февраля находится на чужбине.

Продолжение: "С детками приедет": Ждущий Пугачеву в России любимый мужчина вышвырнул за борт предателя Галкина
прочитано 614 раз

После отъезда за границу Примадонну стали критиковать со всех сторон: не только поклонники, но и коллеги по творческому цеху. К счастью, у Аллы Пугачевой остались люди, которые любят и восхищаются ею до сих пор.

ПО ТЕМЕ

"Жаль": Страдающего из-за проблем с сердцем Галкина обрекли на мучительную смерть

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Один из них – дизайнер Игорь Гуляев, который рассказал историю первой встречи с артисткой. Как оказалось, модельер был поклонником Аллы Борисовны с юности и мечтал попасть на ее концерт. В 18 лет ему все же посчастливилось побывать на выступлении кумира, он даже смог тайком пробраться в портер, таким образом оказавшись очень близко к Примадонне.

В какой-то момент он решился на безумный шаг: когда Алла Пугачева готовилась исполнить песню "Молодой человек, пригласите танцевать", будущий дизайнер рванул к ней на парапет и, можно сказать, напал на нее. Даже бдительные охранники, не осознав происходящего, не смогли спасти артистку от фаната.

Находясь рядом со звездой, Игорь Гуляев решился пригласить ее на танец и пообещал с ней обязательно познакомиться. Свое слово он сдержал, и теперь крепко дружит с певицей, причем его отношение к ней не изменилось даже после отъезда за границу.

"Нельзя осуждать людей, которые являются легендой страны", – заявил дизайнер.

Да, именно легендой для многих все эти годы была Примадонна. Но, как бы это ни было печально, из-за того, что Алла Пугачева оставила родину в непростой момент, некоторые люди для себя ее похоронили.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 18:58 Источник: YouTube-шоу "Алена, блин! говорит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жаль": Страдающего из-за проблем с сердцем Галкина обрекли на мучительную смерть

Печальный конец
Шоу-бизнес

"Непристойная девка!": Забившая на детей полуголая Глюкоза отдалась толпе извращенцев

Не постеснялась
Шоу-бизнес

"Могла заболеть из-за стресса": Сафронов назвал причину увядания потерявшей шанс на жизнь Пугачевой

Певица рискует собой
Шоу-бизнес

"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре

В помощь Украине

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+