"Не хватает секса": обвиненная в проституции Калашникова плюнула в лицо подлой Борисовой

На презентации клипа "Не ври мне в Риме", организованном совместно с каналом Music Box Gold, у Калашниковой поинтересовались, что она думает по этому поводу.
"Видимо, у Даны кончились деньги и ей срочно нужно снять какое-нибудь ток-шоу, – заявила Калашникова. – А может быть, у нее немотивированный приступ агрессии и ей срочно хочется набить кому-нибудь морду. Или же просто очень не хватает секса. И она таким образом сублимирует свои желания. Через меня".
Отметим , что это не первый раз, когда Дана Борисова нападает на Калашникову. Пару месяцев назад экс-ведущая "Армейского магазина" вызывала ее на боксерский поединок. Правда, Калашникова это предложение проигнорировала и Дане пришлось биться с блогером Екатериной Диденко.
Калашникова плевать хотела на Борисову и ей подобных И смеется над их заявлениями в лицо. Потому что выше всего этого