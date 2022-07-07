"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре

"Первые концерты в рамках тура по городам Европы и Америки состоятся 12 августа в Таллине и 14 августа в Риге, – сообщила артистка. – Я готовлю новую концертную программу и свое сердце, в котором много боли. Но оно открыто для добрых дел, которые сегодня нужны, как никогда".
"Мы вместе станцуем и споем, поплачем и посмеемся, и попробуем жить дальше"– пообещала поклонникам Лобода. Она обещает, что часть собранных на концертах средств будет направлена на восстановление и помощь ее родного города Ирпень, что в Киевской области.
Напомним, практически с первых дней специальной операции Лобода стала поддерживать тысяч украинских беженцев, покупая им еду, средства гигиены, одежду. Она тратила на это миллионы! Вскоре артистка при содействии профессиональных психологов открыла и Help Center для помощи украинцам.
А потом мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко заявил: "Я считаю ее настоящей украинкой. Передала для нас в тероборону автомобиль – бусик, который мы будем использовать для доставки раненых, не дай Бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на 1,5 миллиона гривен (3 165 000 рублей – Прим. ред.) для покупки бронежилетов и турникетов".