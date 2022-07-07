"Станцуем и споем": Лобода в разгар спецоперации заявила грандиозном туре

Концерт Светланы Лободы, запланированный на 6 ноября 2021 года в Минск-Арене, был перенесен на 12 февраля 2022. Но певица заболела коронавирусом и шоу перенесли на 4 марта. Но началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, после чего артистка приняла решение шоу отменить вовсе – стало не до концертов. Спустя почти пять месяцев звезда решила вернуться на сцену – она отправляется в грандиозный концертный тур.

прочитано 543 раза