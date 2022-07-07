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Шоу-бизнес
"Государство не обязано": Владислав Тюльпанов о готовности купить памятник на могилу Крачковской

"Государство не обязано": Владислав Тюльпанов о готовности купить памятник на могилу Крачковской

Наталья Крачковская умерла несколько лет назад, но на ее могиле до сих пор не появился памятник.
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Великая российская актриса Наталья Крачковская лишь один раз была замужем за звукорежиссером Владимиром Васильевичем, от которого родила единственного сына Василия.

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В 2009 году у актрисы начались проблемы со здоровьем, а 3 марта 2016 года она умерла в Москве после нескольких сердечных приступов и обширного инсульта. Крачковской было 77 лет.

Сын покойной актрисы Натальи Крачковской уже несколько лет не может установить ей памятник на могиле. Это раздражает поклонников величайшей актрисы, которые регулярно приходят почтить ее память на кладбище. Из-за этого разразился скандал.

Владислав Тюльпанов в беседе с "Дни.ру" рассказал, что готов взять на себя расходы на памятник Наталье Крачковской.

"Государство у нас не обязано это делать в принципе, никому, ни народным артистам, ни заслуженным деятелям культуры. Родственники могли бы конечно позаботиться, если они любили Наталью. И вообще, любой нормальный человек, когда близкие умирают, они все последние силы бросают на то, чтобы организовать проводы в последний путь на должном уровне. Если родственники или друзья не способны этого сделать, то я лично готов выделить средства на то, чтобы установить этот памятник. Потому что это без всякого преувеличения великая артистка, у которой миллионы поклонников, и я тоже являюсь одним из них. Я хочу сказать, что будем ждать, время покажет, но если ни родственники ни друзья не смогут собрать какую-то сумму, или вообще не будут этого делать, то я готов сделать это лично сам", – заявил Тюльпанов.

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Наталья Крачковская. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 13:32 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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