"Негодяи, решившие заработать деньги": Разин после смерти Шатунова объяснился за все грязные суды

Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня на 49-м году жизни. Но и после смерти его душе нет покоя.

Создавший в конце 80-х группу "Ласковый май" продюсер Андрей Разин много лет обещал Юре Шатунову огромнейшие иски. Он угрожал, что-де правообладатели способны арестовать имущество артиста для защиты своих авторских прав по всему миру и привлечь его к уголовной ответственности, а также всех, кто помогал ему осуществить это дерзкое преступление. "Воровство и незаконное использование чужого имущества (в виде концертов и исполнения песен группы "Ласковый май" на протяжении пяти лет на территории России) фиксируются правообладателями и по этим фактам также будут предъявлены иски", – кричал Разин.

Всего за несколько дней до смерти Шатунова суд постановил забрать у Разина исключительные права на творчество группы "Ласковый май" в пользу певца. А теперь, когда Юры больше нет, Разин заявил, что никогда с ним не ссорился.

"Он был моим кумом, мои воспитанником, человеком, которого я когда-то взял из детского дома, поставил на ноги и сделал долларовыми миллионером, – возмущен Разин. – А сегодня получаю в свой адрес удары и обвинения".

"Я хочу всем сказать: никогда с Юрой Шатуновым я не ругался и никогда в жизни не подавал на него в суд, – клянется Разин у себя на странице. – А в суд начади подавать его администраторы – негодяи, решившие на этом заработать деньги. Я же был только ответчиком".