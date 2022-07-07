Не поздоровится: вещающему в русофобном режиме Галкину грозит расправа

Уехав из страны, муж Примадонны стал давать концерты в Израиле. После заграничных выступлений Максима Галкина некоторым патриотам показалось, что шоумен находит особое удовольствие в поливании России грязью со сцены. По информации СМИ, после таких шуток артисту даже прилетело яблоком прямо во время концерта. Теперь же мужчине грозит расправа тухлыми яйцами.
Карательный план продумала некая россиянка Вероника, которая в последние годы проживает в Турции. В телефонном разговоре с изданием SOLENKA.INFO женщина дала понять, что Галкину не поздоровится, если тот и на своем концерте в Турции продолжит вещать в русофобном режиме. Специально для этого случая женщина заготовила не совсем свежие яйца.
Вероника всецело поддерживает спецоперацию на Украине. Если муж Пугачевой вздумает со сцены критиковать действия России, ее власти или жителей, поддерживающих помощь Донбассу, зрительница обязательно воспользуется своими "боеприпасами".
Россиянка также призналась, что она никогда не была ярой поклонницей Галкина и билет на его концерт взяла лишь потому, что он стоил очень дешево – около 1000 рублей в переводе на наши деньги. За такую сумму женщина решила послушать, что же сбежавший из России Максим Галкин будет вещать своим зрителям за рубежом.