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Шоу-бизнес
Другая фамилия, скандалы с отцом и американский жених: как живет брошенная дочь Малинина от Зарубиной

Другая фамилия, скандалы с отцом и американский жених: как живет брошенная дочь Малинина от Зарубиной

Уже больше 30 лет Александр Малинин счастлив в браке с третьей супругой Эммой, с которой воспитал двоих детей. Личная жизнь артиста кажется идеальной до тех пор, пока речь не заходит о его предыдущем союзе и старшей дочери.
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Со второй супругой, певицей Ольгой Зарубиной, Александр Малинин познакомился в 80-х. Женщина не раз говорила, что в браке с ней артист не был примерным мужем, каким кажется сегодня. По словам Зарубиной, Малинин ее не любил, женился только ради прописки и пропадал то на съемках, то в шумных компаниях. Ольга рассказывала, якобы супруг не хотел детей и даже убедил ее сделать аборт. Если в первый раз певица его послушалась, то во второй твердо решила рожать. Так на свет появилась общая дочь артистов Кира.

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"Киру сломало": Зарубина объявила об "уничтожении" дочери Малинина

Девочка появилась на свет в 1985-м, вскоре ее родители развелись. Зарубина сама воспитывала наследницу, а спустя пару лет вышла за администратора Владимира Евдокимова. Мужчина принял Киру как родную и дал ей свою фамилию, а та долгое время даже не подозревала, кто ее настоящий отец. Правду о родителе девочка узнала только к 12 годам.

В 90-х Владимир, Ольга и маленькая Кира перебрались в Америку. Несколько лет они были по-настоящему счастливы, пока в 2008-м не случилась трагедия – глава семейства скончался от онкологии. Вскоре после этого Зарубина вернулась на родину, а наследница осталась за границей и продолжила учебу.

В 2011 году Кира Евдокимова приехала в Россию. Тогда и началась череда ее скандалов со знаменитым отцом. Кира решила встретиться с родителем на одном из телешоу, но тот отказывался признавать дочь и подозревал, что она вышла с ним на связь только из-за денег. В какой-то момент в отношениях родственников все-таки случилось потепление: Малинин признал родство, пригласил наследницу на свой концерт и даже оплатил ей месяц учебы. Впрочем, на этом все и закончилось. Наладить отношения отцу и дочери не удалось.

Исполнитель дал понять, что не желает впускать наследницу в свою жизнь, а та вернулась в Америку. Непростые отношения с отцом дали о себе знать – Кира страдала от затяжной депрессии и нервных срывов. Скандальная история на время утихла, но в 2020-м приняла новый неожиданный поворот. В студии одного из телешоу Кира объявила, что собирается подать на отца в суд и стрясти с него 15 миллионов рублей. Тогда Малинин окончательно отгородился от дочери и, по слухам, запретил охране впускать ее к нему домой.

Сейчас Кире Евдокимовой 37 лет. Известно, что девушка стала парикмахером, занялась пошивом одежды и встретила вторую половинку – американца по имени Джошуа. Поговаривали, что мужчина работает в сфере строительства и имеет нескольких детей от предыдущих отношений. Около двух лет назад возлюбленный сделал Евдокимовой предложение, но пожениться они пока не успели.

С отцом Кира до сих пор не общается. В том, что Александр Малинин отвергает дочь, бывшая жена винит его нынешнюю супругу. Ольга считает, что именно Эмма настраивает артиста против наследницы.

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Александр Малинин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 12:32 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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