"Могла заболеть из-за стресса": Сафронов назвал причину увядания потерявшей шанс на жизнь Пугачевой

Алла Пугачева может больше никогда не обрести спокойную жизнь на склоне лет.

Все больше настораживающей информации появляется о состоянии 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой, которой из-за одиозного поведения ее мужа, шоумена Максима Галкина, приходится скитаться по миру.

Друзья Пугачевой бьют тревогу: Галкин вырвал у Пугачевой шанс на спокойную и нормальную жизнь. Ведь Пугачева уже в таком возрасте, когда лучше бы сидеть в своем доме и заниматься семейным бытом, наслаждаясь спокойной жизнью. Художник Никас Сафронов заявил, что недуги артистки могут быть напрямую связаны со стрессом.

"Я думаю она переживает за все что происходит, она все-таки состоялась в России, и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний", – заявил он.

До того, как началась спецоперация на Украине, у Аллы Пугачевой были все условия для нормальной жизни. Семья жила в подмосковной деревне Грязь в самом настоящем замке. Теперь же она то в Израиле, то в Прибалтике. Недавно ее заметили с детьми на пляже в Юрмале.

Напомним, Максим Галкин после начала спецоперации раскритиковал действия российских властей и осудил происходящее на Украине. Он нелицеприятно высказался в адрес России, за что негласно стал персоной нон-грата в нашей стране. По примеру Наргиз Закировой, которой запретили въезд в Россию на 50 лет, Галкин может повторить ее судьбу.

Примадонна не комментирует происходящее, как и слова своего мужа. Вероятно, певица не хочет терять возможность вернуться на родину.