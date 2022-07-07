"Женские споры": зазвездившаяся Бузова нелепо оправдалась за ссору с сестрой

36-летняя Ольга Бузова часто подчеркивает, как важны для нее семейные ценности.

Несмотря на такую позицию, по наблюдениям фанатов, певица довольно редко встречается со своей младшей сестрой Анной. Известно, что еще прошлой осенью женщины серьезно поссорились, после чего какое-то время не общались. Теперь мир в отношениях двух сестер восстановился, и Ольга Бузова вслед за младшенькой решила высказаться о ссоре.

В своих соцсетях экс-ведущая "Дома-2" заявила, что они с Анной родные сестры, которые всегда будут любить друг друга, даже если вдруг найдется тот, кто захочет их рассорить.

"Женские споры… Они есть у всех!" – оправдалась за ссору поющая ведущая, правда, получилось несколько нелепо.

По информации СМИ, родственниц развел в стороны так называемый квартирный вопрос. Как-то зазвездившаяся по мнению некоторых фанатов певица рассказала, что помогла младшей сестре купить квартиру ее мечты. Однако сама Анна резко высмеяла эту новость, впрочем, позже женщина призналась, что просто повелась на провокацию.

После солидного перерыва в общении еще в начале лета Бузова-младшая посетила концерт своей знаменитой родственницы. Потом Анна призналась своим подписчикам, что они с сестрой всегда будут любить другу друга безусловной любовью, так как семья и для нее важнее всего.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, почему засидевшаяся в девках Ольга Бузова скрывает нового любовника.