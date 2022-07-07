"Пусть царствует в своем Израиле": Вовк разочаровалась в Пугачевой и ее мужчинах

С 2016 года Примадонна не участвует в "Песне года". Не ведет ее больше и Ангелина Вовк. Впрочем, как призналась она корреспонденту "Дни.ру" не очень-то и переживает.
"У современного поколения другие песни и вкусы, – пояснила Ангелина Михайловна. – Я уже их так не принимаю сердцем и душой, как любила нашу советскую эстраду, где были выдающиеся произведения, наполненные смыслом, энергетикой, высокими мотивами. Поэтому пустые песни сегодняшнего дня мне неинтересны, я даже не слежу за молодыми артистами".
Смущают легендарную "тетю Лину" и теперешние сценические образы. "Мне не нравится, как подчас вульгарно выглядят исполнители, как они топчут что-то святое, – вздыхает она. – Я перешла на классику. Поскольку даже от той же Пугачевой уже не захотела бы что-то слышать".
Примадонна телеведущую давно разочаровала. "Обожавшие ее мужчины давно уже не создают ей ничего такого, что было бы интересно, что хотелось бы послушать, – пояснил Вовк. – Раньше она пела о том, что все нам близко и понятно. А теперь поет какую-то ерунду. Да Бог с ней, пусть живет и царствует в своем Израиле".