"Пусть царствует в своем Израиле": Вовк разочаровалась в Пугачевой и ее мужчинах

С 1988 по 2006 годы Англелина Вовк вела легендарный телефестиваль "Песня года". На его сцену она выходила 18 раз. Объявляла она, в том числе, и Аллу Пугачеву. Примадонна именно в это время исполнила там песни "Любовь, похожая на сон", "Осенний поцелуй", "Позови меня с собой", "Я тебя никому не отдам" и многие другие хиты.

прочитано 453 раза