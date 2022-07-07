"Сразу загрызу": дочь Серова готова наброситься на корыстную молодую любовницу

71-летний Александр Серов до сих пор не может забыть о тяжелом разводе.

Со своей единственной супругой Еленой Стебеневой музыкант развелся уже больше десяти лет назад. Разрыв сопровождался скандалами, и обида в сердцах обоих до сих пор осталась. С тех пор бывшие не общаются, а о личной жизни самого Александра Серова после развода известно довольно мало.

Недавно музыкант появился на публике в сопровождении солистки Большого театра, которая младше его на 26 лет. Как сообщил StarHit, единственная дочь артиста Мишель не исключает, что это может быть его новая любовница. По наблюдениям наследницы Серова, ее папа любит молодых и красивых девушек. И это вполне понятно.

При этом Мишель беспокоит то, что у таких женщин может присутствовать некий меркантильный контекст в отношении к ее отцу. Однако Серова не собирается давать родителя в обиду и готова наброситься на любую корыстную молодую любовницу музыканта, которая решит его использовать.

"Мне кажется, что я сразу ее загрызу..." – призналась наследница.

После тяжелого развода родителей Мишель не видела в доме отца какой-нибудь новой женщины. Сам исполнитель говорил, что браку в его жизни было место лишь раз, и его дочь, судя по всему, не против такого расклада событий.

Ранее "Дни.ру" писали о том, почему Александр Серов ненавидит свою бывшую супругу.