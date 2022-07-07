В валяющейся в блевотине тетке с жуткими экземами на коже не сразу узнали Волкову из "Ворониных"

Актриса Екатерина Волкова планировала красивый отдых в турецком Белеке. Но, как известно, хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Вместо этого она валяется в блевотине.

Всего сутки назад 40-летряя актриса у себя в социальных сетях рассказывала, как познакомилась на курорте с чудесной семьей, которую скосил ротовирус. Она спрашивала в этой связи у подписчиков, как избежать этой заразы, какими лекарствами можно купировать первые признаки, какой правильный протокол лечения и когда стоит бить тревогу.

Многие неожиданно советовали использовать "Колу" как антисептик. Но то ли в отеле ее не было, то ли этот совет не работает, но коронавирус все-таки настиг семью актрисы. Причем в очень тяжелой форме.

"В 19 часов Лизе (9-летняя дочь актрисы – Прим. ред.) стало нехорошо, – сообщила звезда сериала "Воронины". – Поноса нет, но сильная рвота. В 2 часа ночи, когда бедный ребенок рвал уже 8 раз, но уже желчью, я поймала себя на ощущении жуткого зуда".

Случилось страшное! "На нервной почве я покрылась экземами. Выпила антигистаминное, энтеросгель, намазала все места и легла в слегка заблеванную постель", – сообщила несчастная артистка.

На кадре, который она опубликовала у себя на странице, Волкова лежит на больничном топчане под капельницей. Звезду "Ворониных" не сразу и узнаешь! Дай бог, все обойдется, и она вернется на родину в кресле самолета, а не в багажном отсеке...