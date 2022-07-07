Пришлось увеличить сроки: доследственная проверка по смерти Шатунова продлена на месяц

Близкие Юрия Шатунова не хотят возбуждения уголовного дела.

Легендарный исполнитель хита "Белые розы" ушел из жизни в результате обширного инфаркта – это официальная причина, но, как оказалось, пока предварительная. Дело в том, что специалисты почему-то еще не подготовили заключение о причине смерти. Следователи же не могут полагаться лишь на устные заявления, поэтому им пришлось увеличить сроки проверки по факту кончины Юрия Шатунова и продлить ее фактически на месяц – 30 дней.

Ранее в Сети ходили разговоры о том, что медики проявили халатность, не оказав певцу своевременную помощь. Однако, по информации источника Пятого канала, речи о возбуждении уголовного дела здесь все же не идет. Срок доследственной проверки увеличен не из-за сомнений в некомпетентности врачей, а лишь по техническим причинам.

Как правило, такая проверка длится десять дней, после чего возбуждается уголовное дело или же от него отказываются. Если ни то ни другое невозможно, например, из-за неготовности заключения, то этап доследствия продлевается на срок до 30 дней. Судя по всему, случай Юрия Шатунова – именно такой. Ожидается, что после готовности необходимых бумаг все завершится отказом от возбуждения дела.

По информации СМИ, возражают против продолжения разбирательств и родные покойного, которым и так пришлось несладко. К тому же, и директор певца уже признал: Юрия Шатунова едва ли успели бы спасти, даже если бы промедления скорой не случилось.