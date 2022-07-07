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Шоу-бизнес
Сыну и внучке плевать: разбитого болезнью Паркинсона 84-летнего Зайцева водят под руки чужие люди

Сыну и внучке плевать: разбитого болезнью Паркинсона 84-летнего Зайцева водят под руки чужие люди

"Пробуем шоколад ручной работы", – приглашал молодой человек без обеих кистей рук. "Уникальная кислородная водичка, сканируем QR-код и получаем скидку на доставку", – надрывалась товарка рядом. Судя по всему, это и был анонсированный в приглашении фуршет по случаю юбилея Дома моды Славы Зайцева. Вечер переставал быть томным.
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Слегка пахнущие от нещадной июльской жары сливки гламурной Москвы приходили сюда, приезжали на инвалидных колясках и даже прискакивали на костылях. Ведь разве можно пропустить такое масштабное событие?! Среди почетных гостей организаторы мероприятия даже обещали присутствие Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Чад в Москве и члена совета по карачаево-балкарской культуре, хотя и непонятна их связь с уроженцем Иваново Славой Зайцевым.

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В 1982 году он стал художественным руководителем открываемого на Проспекте Мира, 21 Дома моды. Здесь на протяжении четырех десятилетий создавались авторские коллекции Pret-a-porter и Haute Couture. И юбилей назначения на высокий пост уже отошедшего от дел Зайцева отмечали с помпой.

Фото: Дни.ру

"Я "Миссис Очарование Новый Уренгой-2005", – отирала пот запыхавшаяся дородная дама с пышным бюстом, потекшим макияжем и венком из слегка выгоревших пластиковых цветов. – Проведите меня к маэстро, он должен был меня помнить!" Увидеть живого "отца российской от-кутюр" пыталась и девушка в чадре. Она уверяла, что привезла виновнику вечера из родного Дагестана книгу стихов поэтов Кавказа.

Правда, когда, наконец, красавица лицезрела модельера, то от затеи отказалась – поняла, что книги уже ему не нужны, да и стихов не требуется. Осталась одна горькая проза.

Фото: Дни.ру

Зайцева с открытым ртом вели под руки, помогали переставлять ноги, поднимали на ступеньках как резиновую куклу. С 2016 года, когда был поставлен диагноз "болезнь Паркинсона", модельер не может передвигаться самостоятельно, так как частично парализован, а еще ему трудно говорить.

Его усадили в "голове" подиума. "Сейчас участники модного показа подходят фотографироваться с Вячеславом Михайловичем, он никому не откажет", – объявил распорядитель. Он и правда, уже не в состоянии отказывать или соглашаться, поэтому лишь безмолвно улыбался, пока к нему подсаживались какие-то потные люди, приобнимали, делали селфи, гладили по пиджаку, просили посмотреть в камеру, жали руку, звали в гости "к нам в Томск", громко аплодировали на ухо.

Фото: Дни.ру

А потом начался показ коллекций подающих надежды модельеров из разных концов Богохранимой. Судя по сделанным из принтов советских газет времен Великой Отечественной тканям – "Смерть немецким оккупантам!", "Освободители Днепра", "На штурм!" – эти герои иголки и ножниц мыслят актуально и далеко пойдут. Особенно гостей потрясло платье с красноречивой надписью "Боевой путь" на ягодицах модели. Интересно, можно ли считать ее дискредитацией вооруженных сил страны?..

Фото: Дни.ру

Впрочем, в тот момент об этом мало кто думал – все больше переживали за престарелого Зайцева, который в напоминающем сауну зале без кондиционеров сидел в шерстяном костюме и фетровой шляпе. За окном было 29, а тут все 35 градусов!

Непонятно, от чего "красному Диору" стало дурно в итоге – от этих оригинальных платьев на подиуме или от невероятной жары, которую бы точно оценил приглашенный посол африканского Чада. Но модельера так же под руки стали спешно выводить из зала на свежий воздух. Правда, удалось выйти не сразу – желающие сделать селфи с пока еще живым мэтром атаковывали со всех сторон. И даже когда едва не отдавшего Богу душу 84-летнего Зайцева усадили на диван, чтобы тот отдышался, телефоны вокруг никуда не исчезли.

"Вячеслав Михайлович, примерьте на шею ионизатор воздуха, мне для отчета надо фото сделать", – расталкивала всех бойкая дама и пыталась надень Зайцеву на шею какую-то пластиковую дрянь на ниточке.

Не было рядом только самых близких – сына, Егора Зайцева, и внучки, Маруси, которую модельер считал своей продолжательницей. Видимо, заботы о Доме моды помешали им прийти на этот грандиозный праздник жизни, молодости и красоты. Поэтому и не увидели они, как Вячеславу Михайловичу кто-то прицепил на пиджак медаль "Трудовая доблесть России". Впрочем, сейчас ему уже вешай хоть орден Ленина, хоть значок членов общества защиты животных – все едино.

Фото: Дни.ру

Но совершенно непонятно, как он месяц назад участвовал в Московской Неделе Моды. Вспомнился диалог следователя и профессора Преображенского из "Собачьего сердца": "-Он же говорил.... -Он и сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет".

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Фото: Дни.ру
Автор: 7 июля 2022, 08:35
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