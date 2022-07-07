"Безумно": Вышвырнутая из школы дочь Глюкозы заявилась с выбитым зубом

Звездная наследница отбилась от рук. Однако певица Глюкоза закрывает глаза на проделки дочери и гордится ей.

Старшая воспитанница российской артистки уже успела прославиться на всю страну. 15-летняя Лидия Чистякова сильно выделяется из толпы эпатажным имиджем и вызывающим поведением. Еще весной девочку вышвырнули из школы, так как она плохо себя вела и пристрастилась к вредным привычкам. Тогда Глюкоза лишь отшучивалась и пыталась обелить репутацию дочери.

На этом провокации подростка не закончились. Совсем недавно дочь артистки заявила, что уже не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу. Подняв бунт, Лидия выбрала себе новое имя — Рэй.

Певица Глюкоза терпеливо соглашается с предпочтениями наследницы и во всем ее поддерживает. В июне знаменитость посетила с дочерью студию "Нового радио" и призналась, что прекрасно ладит с эпатажной школьницей. "Для меня наслаждение обсудить с ней любую тему, которая ее волнует... Для меня безумно дорого, что у нас есть такие чувства", — выразилась звезда.

А вот радиоведущие не упустили возможности пошутить над образом девочки-скандала. Они заметили, что на шее у подростка висит выбитый зуб. Как оказалось, это всего лишь кулон из магазина бижутерии, а вовсе не последствия драки. Подвеска сделана из полимерной глины, дочь Глюкозы получила ее в подарок от подруги.