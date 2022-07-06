"Чтоб ты сдох, сволочь!": вышедший из запоя извращенец Панин обозвал проститутками Дюжева и Лепса

Алексей Панин привык, что на опостылевшей родине его извращенным выходкам и заявлениям уделяют повышенное внимание – обсуждают, как он мастурбирует под кустом в женской одежде, как в него входит чья-то нога, как он удовлетворяет мужика или даже собаку.
Впрочем, последнего, по уверению артисты, никогда и не было – мол, это все "российская пропаганда" придумала. "Меня превратили в говно и растоптали", – вздыхает лауреат Госпремии России.
И как же было обидно Панину, когда известный оппозиционный журналист не навал его имя в числе тех, кто громче всех поддерживает преступный нацистский режим на Украине и помогает неофашистам.
"Во мне сейчас за многие году проснулась звездная болезнь, – признался Панин в Телеграм-канале. – Я долго не заходил в "Интернет", потому что два дня выпивал. И думал, что сейчас мое имя будет первым. Ведь каждый день люди находят мои телефоны и мне пишут с угрозами: "Чтоб ты сдох, сволочь и скотина, потому что ты помогаешь украинцам".
"Есть артисты-проститутки, как Дюжев, Лепс и Тимати, а другие понимают, что происходит в мире, – кричит предавший Россию Панин. – Например, я, который уже в день начала (специальной операции на Украине – Прим. ред.) созвонился с Ахеджаковой. Но уже даже оппозиционные политики боятся произносить мое имя вслух. Мозг взорвался!"