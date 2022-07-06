Изголодавшаяся в Африке Водонаева не может забыть о перенесенных мучениях: На пути к своему телу

Алена Водонаева откровенно ответила на вопросы подписчиков.

В феврале этого года звезда "Дома-2" принимала участие во втором сезоне шоу канала ТНТ "Звезды в Африке", по правилам которого женщине пришлось проходить жесткие испытания и буквально бороться за еду. Участникам не раз приходилось сталкиваться с такими мучениями, как недоедание и стресс. Накануне фанаты спросили Алену Водонаеву, хотела ли бы она принять участие в третьем сезоне приключенческого проекта.

Знаменитость ответила резко отрицательно, практически не раздумывая. Оказалось, что она до сих пор не может забыть о перенесенных мучениях в плане еды и борется с последствиями голодания в Африке, которое вылилось для нее в расстройство пищевого поведения (РПП).

"Нахожусь на пути к своему телу обратно. Исключено," – уверенно заявила Водонаева.

Знаменитость рассказала, что она уже почти справилась с РПП, хотя еще даже не до конца. Поэтому вопрос о повторении подобного опыта для нее не стоит. Также Водонаева призналась, что после шоу похожие проблемы возникли и у некоторых других участников.

Теледива не стала вдаваться в подробности своих расстройств, но прежде она рассказывала, что после возвращения из Африки, изголодавшись, она перестала контролировать свое питание и ела слишком много, в результате чего поправилась.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как перепуганная Алена Водонаева прибежала в спальню к сыну.