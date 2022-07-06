"Очень будет не хватать": пришибленный смертью Миронов похоронил дорогого человека

55-летнему Евгению Миронову пришлось попрощаться с талантливой актрисой Альбиной Тихановой.

Знаменитую кинобабушку провожали в последний путь в минувшие выходные. 75-летняя актриса ушла из жизни еще 25 июня – всего через две недели после своего юбилея. Последний год одинокая и бездетная Альбина Тиханова была прикована к постели.

Еще в мае прошлого года актриса споткнулась о порог и крайне неудачно упала. Женщина сломала сразу две руки и ногу. Какое-то время Тиханову продержали в больнице, но довольно быстро отправили домой. Впрочем, там следить за больной женщиной все равно было некому. С расходами на сиделку стал помогать фонд Андрея Миронова "Артист", который был создан именно по инициативе худрука Театра Наций для оказания материальной помощи и моральной поддержки актерам театра и кино старшего поколения.

Много помогал несчастной Альбине Степановне и комик Семен Слепаков. Наверняка и Слепакова и Миронова да и многих других причастных пришибла внезапная смерть одинокой артистки, успевшей стать для всех знакомых дорогим человеком. Тиханова в разные годы работала со многими знаменитыми артистами и обо всех отзывалась хорошо – об этом рассказала "ЭГ", опубликовавшая фото Евгения Миронова с дорогой для него кинобабушкой. Хоронить такого человека артисту было нелегко.

Как сообщила подруга покойной Ирина Кривенко, актриса до последнего была очень активной, думала о работе и даже вела соцсети.

"Нам ее очень будет не хватать," – заявила подруга.

Наибольшую известность Альбине Тихановой принесли роли в таких картинах, как "Бумер-2", "Аритмия", "Домашний арест".

