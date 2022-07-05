Загулявшую за границей Высоцкую сняли на столе: Еще и в мужских трусах

Актриса и телеведущая старается всегда выглядеть элегантно и со вкусом. Любое отхождение от этой неписаной нормы поклонники жены Андрея Кончаловского уже воспринимают довольно остро. Впрочем, все мы люди и можем иногда позволить себе расслабиться и, образно выражаясь, загулять, а Юлия Высоцкая – не исключение.
Судя по контенту в соцсетях, знаменитость сейчас находится за границей, где много гуляет и вообще хорошо проводит время. Накануне загулявшая на отдыхе Высоцкая опубликовала не вполне свойственные ей снимки. Блондинку сняли стоящей на маленьком столе между двух лежаков. Сама Юлия прокомментировала фото довольно отвлеченно, лишь заинтриговав подписчиков.
Пользователи же сразу обратили внимание на внешний вид звезды. Некоторым людям шорты Высоцкой показались слишком уж похожими на мужское нижнее белье. К тому же, народ не понял, что жена Кончаловского делает на столе.
"Непонятно, зачем на стол ногами", "Да еще и в мужских трусах почему-то", "Все красиво, но на стол зачем?" – выразили недоумение фолловеры.
Впрочем, некоторые другие пользователи посчитали фото вполне позитивным, а ноги, стоящие на столе, – великолепными. От преданных поклонников Юлия Высоцкая получила щедрую порцию комплиментов и пожелания хорошего отдыха.
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